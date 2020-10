Show na concha acústica acontecerá somente por live

A live será transmitida no youtube da Fundação Cultura - (Foto: Divulgação/Instagram @fundacaoculturams)

O evento ocorrerá em comemoração aos 43 anos de Mato Grosso do Sul e está marcado para o dia 11 de outubro às 19h.

O show que seria realizado também de forma presencial, agora será somente via live. A Fundação de Cultura do MS informou que o show causaria a aglomeração de pessoas e aumentaria o riso de contágio da Covid-19, por esse motivo acontecerá somente por live no youtube da Fundação Cultura.

A apresentação contará com a banda ‘’Chalana de Prata” que traz para o público a música Pantaneira e também contará com a participação especial de Geraldo Espíndola.