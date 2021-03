Sesc Cultura tem última temporada da exposição "Entrega" e muito cinema em março

Cena do filme "O Palhaço" - (Foto: Divulgação)

Até o dia 31 de março o Sesc Cultura mantém aberto à exposição "Entrega" com obras de Thetis Selingardi, produzidas ao longo das últimas quatro décadas.



No dia 27, sábado, às 15 horas, também pelo Google Meet, o Clube de Leitura do Sesc Cultura, terá, pela primeira vez, a leitura de uma peça teatral, "O auto da compadecida", de Ariano Suassuna. Essa é considerada por críticos um dos textos mais populares do teatro brasileiro, foi escrita em 1955, resultando em uma obra que consegue o perfeito equilíbrio entre a tradição popular e a elaboração literária ao recriar para o teatro episódios registrados na tradição popular do cordel. Recebeu adaptações para a televisão e o cinema. Quem vai debater a obra como convidado será o historiador e jornalista Genival Mota, que é doutor em Letras pela UEMS e UNESP.



Cinema – O Cine Sesc encerra na primeira semana de março a mostra "Mondo Fellini" comemorativa ao ano em que o diretor italiano Federico Fellini completaria 101 anos. As sessões são sempre às terças, às 19 horas com reprise às quintas às 15h e 19 horas.



Nos dias 2 e 4 de março será exibido "A voz da lua" (1990), de Federico Fellini. Nas duas semanas seguintes, dois filmes e duas mulheres protagonistas e empoderadas com comportamentos opostos. Dias 09 e 11 será exibido o francês 'O poder de Diane" (2017), dirigido por Fabien Gorgeart e nos dias 16 e 18 estará em cartaz o drama "Hannah" (2018), de Andrea Pallaoro. Em homenagem ao dia do circo, comemorado no dia 27 de março, o CineSesc traz uma reflexão sobre a dificuldade de fazer arte popular no Brasil e o abandono dos sonhos como metáfora de amadurecimento. O longa "Jonas e o circo sem lona" (2017), com direção de Paula Gomes, será exibido nos dias 23 e 25. Encerrando a programação de março e iniciando abril, dias 30/03 e 01/04 o CineSesc exibe o premiado filme "O palhaço" (2011), com atuação e direção de Selton Mello em uma história delicada sobre a ironia do artista que busca sua identidade e mesmo frustrado só na arte vai reencontrar o seu sorriso.

Na terça-feira, 30 de março, às 19 horas, tem mais um Conversation Club, seguindo o Mês da Mulher, o tema será "Women in 21st Century". O encontro é presencial, com capacidade limitada e com todas as medidas de biosegurança. A ideia é discutir, em inglês, o que mudou nos últimos 30 anos na atuação da mulher dentro da sociedade norte-americana e no mundo. Momento de treinar o inglês e debater um tema de grande relevância, ampliando as ideias.

O Sesc Cultura também oferece acesso livre à Biblioteca, que é climatizada e internet wifi, com acervo dedicado à cultura e às artes, abrangendo conteúdo para todas as idades. Disponibiliza também livros do projeto American Corner de proficiência e acadêmico dos EUA, livros em inglês da literatura norte-americana, além de livros regionais e filmes em formato DVD. O catálogo pode ser consultado no site sesc.ms/bibliotecas Reservas de empréstimo pelo WhatsApp 3311-4417 o funcionamento é de segunda a quarta-feira das 13h às 16h e 17h30 às 21h e quinta e sexta-feira das 14h às 17h30.

Serviço

O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena - Centro, Campo Grande - MS.