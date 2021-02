Sesc Cultura oferece atividades de modelagem em argila virtual

Neste sábado (20) o Sesc Arte para Crianças terá modelagem em argila com a arte do escultor italiano Amadeo Modigliani - (Foto: Divulgação)

Neste sábado (20) o Sesc Arte para Crianças terá modelagem em argila com a arte do escultor italiano Amadeo Modigliani. A atividade é na modalidade virtual, em atenção às normas de segurança em função da pandemia. A postagem do vídeo será às 9h nas mídias sociais @sescculturams.



A criançada vai conhecer desta vez o pintor italiano de traços bem peculiares, pintando retratos femininos sempre com pescoços alongados, à maneira das máscaras africanas. Durante a aula, vão interpretar as pinturas de Modigliani e modelar um relevo em argila.



Para a atividade, é preciso dos seguintes materiais: 1 caixa de sapato, 1 potinho com água, 1 kg de argila escolar, 2 folhas sulfite, 1 lápis para desenhar e 2 palitos de dente.