Sesc Cultura de Campo Grande realiza lançamento de livro "Compêndio de Evisceração"

O escritor Henrique Pimenta - (Foto: Divulgação)

Nesta quinta-feira (18) o escritor Henrique Pimenta lança, na biblioteca do Sesc Cultura em Campo Grande, o livro "Compêndio de Evisceração". Na ocasião, haverá um bate-papo com o autor, que estará autografando as obras de quem adquirir no local. O lançamento vai acontecer às 19h.

A obra, voltada a leitores com mais de 16 anos de idade, reúne 17 contos, trabalhados no período de aproximadamente 6 anos, até atingirem o formato ideal, no final de 2020. De modo curioso, a grande maioria das tramas se passa em ambientes confinados, com personagens em situações-limite, à beira de cometerem atos irresponsáveis; aspectos que aproximam bastante os contos ao momento atual de pandemia, pelo qual o mundo inteiro vem sofrendo.

Proibido para menores de 16 anos de idade, o livro reúne histórias originais, personagens problemáticos, diálogos tensos e finais surpreendentes. Mescla de técnicas literárias com técnicas cinematográficas e também interage, caoticamente, com um amplo espectro da área musical.

Sobre o autor – Henrique Pimenta, nascido em 1965, é natural de Resende-RJ, e está radicado em Campo Grande, desde dezembro de 1995. Professor de Língua Portuguesa e Literatura, exerce o magistério há quase 30 anos.

Começou a escrever textos literários com 15 anos de idade e, como poeta, publicou o livro de fesceninos "99 sonetos sacanas e 1 canção de amor" (2012), e, mais tarde, experiências com a poesia contemporânea na obra "Alcácer-Quibir" (2019).

Como contista, publicou "Ele adora a desgraça azul" (2016), livro que recebeu o Prêmio Guavira, Edição especial – MS 40 anos, em 2017, e está divulgando, agora, o lançamento de sua obra mais recente: "Compêndio de evisceração" (2021), pela Editora Chiado, no Brasil, em Portugal, em Angola e em Cabo Verde.

O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena – Centro, Campo Grande – MS. Acompanhe as ações do Sesc no site sesc.ms.