Sertanejo Matheus morre aos 57 anos por complicações de Covid-19

O cantor Matheus, da dupla sertaneja Lucas e Matheus - (Foto: Instagram/ @matheus.fama)

O cantor Matheus, da dupla sertaneja Lucas e Matheus, morreu aos 57 anos nesta terça-feira, 22, em decorrência de complicações da Covid-19. O artista veio de Portugal quando começou a apresentar sintomas do novo coronavírus. Ele chegou a ser internado e entubado em 16 de dezembro, em um hospital em Presidente Prudente, no interior do Estado de São Paulo, porém não resistiu.

A morte de Edilson da Silva Rodrigues, nome de batismo do músico, foi confirmada nas redes sociais da dupla sertaneja. "É com uma dor profunda que informo a partida de Matheus. Que Deus o receba e que o ampare nesta hora. Até sempre irmão", dizia o comunicado.

Com mais de 25 anos de carreira na música, principalmente pela Europa, Lucas e Matheus conquistaram 40 discos de ouro, 25 de platina e cinco de diamante e mais de sete milhões de CDs vendidos. O maior sucesso de Lucas e Matheus foi a música Paciência, gravada na década de 1990.