Série de concertos curtos da Osesp terá acesso gratuito

Ensaios dos concertos da Osesp - (Foto: Mariana Garcia)

Vinte concertos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, gravados na Sala São Paulo, poderão ser assistidos na plataforma #CulturaEmCasa a partir desta quinta-feira, 27. A série OSESP Xpress, com assinadas por grandes regentes e músicos, terá concertos com uma média de duração entre 20 e 40 minutos. O conteúdo é todo gratuito. Criada em abril, o #CulturaEmCasa pertence à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e é gerida pela Organização Amigos da Arte e já conta com mais de 1,5 milhão de acessos.

Os concertos escolhidos foram gravados na Sala São Paulo entre 2015 e 2019. Aparecem na programação obras como Dois Violinos, uma das mais famosas de Johann Sebastian Bach, regida por Isaac Karabtchevsky; e O Rei Lear, OP 4, de Hector Berlioz, com a regência de Thierry Fischer.

Além dos concertos de curta duração, que integram a OSESP Xpress, a plataforma #CulturaEmCasa também apresenta no seu catálogo concertos completos da Orquestra Sinfônica de São Paulo como parte do Osesp Digital, também gravados na Sala São Paulo. E, às terças-feiras, também na plataforma, os músicos da Osesp apresentam seus instrumentos em canções e obras específicas, de dentro de suas próprias casas.

Outra atividade na plataforma é o Festival #CulturaEmCasa. São lives de artistas como Renato Teixeira, José Celso Martinez Corrêa, Supla, Sérgio Mamberti, Tom Zé, André Abujamra, Cássio Scapin, Erasmo Carlos, o pianista Marcelo Bratke, entre outros. De sexta a domingo, também às 21h30. E ainda as lives do Intensivão #CulturaEmCasa (terças e quintas-feiras às 17h), com uma série de aulas e palestras com tema diversos relacionados à arte e à criatividade. Já participaram nomes como Marcelo Tas, Débora Tabacof, Estéfi Machado, Ivam Cabral, Rita Von Hunty e Dona Jacira, Paulo Jackson (do Museu Catavento), Renata Lipia, William Coelho e Rogério Zaghi (Osesp).

Sobre gastronomia, a plataforma tem o #SPGastonomia, de segunda a quinta-feira, às 19h30, com chefs, nutricionistas e especialistas ministrando aulas, receitas, histórias, curiosidades e debates sobre diversos temas relacionados à gastronomia de São Paulo. Será uma grande vitrine da diversidade e da qualidade do setor. As lives têm nomes como Lucas Corazza, Mohamad Hindi, André Boccato, Morena Leite e Lucas Bernardini.

Programação Osesp Express:

DOIS VIOLINOS

Duração: 18 minutos

Compositor: Johann Sebastian Bach

Regente: Isaac Karabtchevsky

Convidados: Camila Yasuda (violino),Carolina Kliemann (violino)

LES NUITS D'ÉTÉ"

Duração: 30min

Compositor: Hector Berlioz

Regente: Thierry Fischer

Convidados: Lina Mendes (soprano)

O REI LEAR, OP 4

Duração: 16 minutos

Compositor: Hector Berlioz

Regente: Thierry Fischer

QUATRO PRELÚDIOS E CANÇÕES SÉRIAS

Duração: 28 minutos

Compositores: Johannes Brahms, Detlev Glanert

Regente: Sir Richard Armstrong

Convidado: Stephan Genz (barítono)

SINFONIA Nº 1 DE BRAHMS

Duração: 48 minutos

Compositor: Johannes Brahms

Regente: Marin Alsop

SINFONIA Nº2 DE BRAHMS

Duração: 46 minutos

Compositor: Johannes Brahms

Regente: Marin Alsop

SINFONIA Nº3 DE BRAHMS

Duração: 37minutos

Compositor: Johannes Brahms

Regente: Marin Alsop

SINFONIA Nº 4 DE BRAHMS

Duração: 43 minutos

Compositor: Johannes Brahms

Regente: Marin Alsop

SINFONIA Nº 6 DE DVORÁK

Duração: 49 minutos

Compositor: Antonin Dvorák

Regente: Isaac Karabtchevsky

SINFONIA Nº 9 DE DVORÁK

Duração: 43min

Compositor: Antonin Dvorák

Regência: Thierry Fischer

TOTENTANZ

Duração: 18 minutos

Compositor: Franz Liszt

Regente: Marin Alsop

Pianista convidado: Lucas Thomazinho

SINFONIA Nº4, ITALIANA

Duração: 29 minutos Compositor: Felix Mendelssohn Bartholdy

Regente: Alexander Liebreich

CONCERTO Nº23 PARA PIANO

Duração: 31minutos

Compositor: Wolfgang Amadeus Mozart

Regente: Arvo Volmer

Pianista convidada: Yulianna Avdeeva

RONDÓ PARA PIANO E ORQUESTRA

Duração: 9 minutos

Compositor: Wolfgang Amadeus Mozart

Regente: Robert Treviño

Pianista convidado: Cristian Budu

PINHEIROS DE ROMA

Duração: 24 minutos

Compositor: Ottorino Respighi

Regente: Valentina Peleggi

CONCERTO Nº2 PARA PIANO DE SAINT-SAËNS

Duração: 24 minutos

Compositor: Camille Saint-Saëns

Regente: Alexander Liebreich

Pianista convidado: Behzod Abduraimov

SINFONIA Nº3 DE SCHUBERT

Duração: 25 minutos

Compositor: Franz Schubert

Regente: James Gaffigan

TRÁGICA

Duração: 30 minutos

Compositor: Franz Schubert

Regente: Nathalie Stutzman

PATÉTICA

Duração: 45 minutos

Compositor: Piotr Ilitch Tchaikovski

Regente: Arvo Volmer

SINFONIA Nº6 DE VAUGHAN WILLIAMS

Duração: 33 minutos

Compositor: Ralph Vaughan Williams

Regente: Sir Richard Armstrong