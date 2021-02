Senac Campo Grande oferece cursos voltados para a área de gastronomia

Existe curso de Preparo de Hambúrguer Gourmet - (Foto: Divulgação)

Mês de fevereiro está recheado de opções de curso de gastronomia em Campo Grande. Quem está oferecendo as oportunidades é Senac Turismo e Gastronomia. As opções vão de cursos rápidos, com carga horária de 08 horas/aula, a formações mais completas, com 300 horas/aula.



A primeira opção é o curso Preparo de Bolos e Tortas, com carga horária de 40 horas e início dia 22 de fevereiro. Uma opção para quem deseja montar o próprio negócio ou gerar uma renda extra. O curso de aperfeiçoamento tem como objetivo desenvolver nos alunos a competência para ampliar sua capacidade criadora e tendo a qualidade como diferencial do seu produto. É destinado a profissionais que atuam no segmento de produções alimentícias ou de gastronomia.



Tem também o curso Preparo de Hambúrguer Gourmet, com carga horária de 20 horas/aula e início dia 22 de fevereiro. O curso apresenta aos alunos tanto as técnicas tradicionais, como também inovações e novas possibilidades na produção de hambúrgueres, estimulando o aluno a criar suas próprias receitas, de acordo com as expectativas do mercado em que atua.



Outra opção é o curso de Confeiteiro, com carga horária de 300 horas e início dia 22 de fevereiro, no período noturno. O curso forma profissionais da confeitaria com competências para atuar e intervir em seu campo de trabalho, com foco em resultados.



Há também opções para a garotada, como o curso Chefinhos e Lanches Salgados, que será realizado nos dias 22 e 23 de fevereiro, das 13h15 às 17h15. Os mini chefs são iniciados no aprendizado da gastronomia, com receitas e técnicas básicas de cozinha. Além das boas práticas na cozinha, os alunos também aprendem a preparar receitas de lanches salgados e sucos.



E o curso Chef Teen, que ensina aos adolescentes as técnicas básicas de culinária, incluindo a seleção, higiene e o preparo dos alimentos, assim como a aplicação prática da valorização na apresentação e montagem dos pratos. Os jovens vão aprender as boas práticas na cozinha e preparar receitas salgadas e doces. As aulas serão realizadas nos dias 24 e 25 de fevereiro, no período vespertino.



A unidade oferece ainda o curso Higiene e Manipulação de Alimentos, com 10 horas/aula e início dia 24 de fevereiro. O curso vai aperfeiçoar o profissional, visando assegurar a qualidade no recebimento, higienização, armazenamento de matéria prima e na produção de alimentos, evitando contaminações cruzadas e riscos à saúde dos consumidores.

Serviço