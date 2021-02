Semana tem artes plásticas, exposição e cinema de graça no Sesc Cultura

O Sesc Cultura de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

A segunda semana de fevereiro tem diversas opções de atividades no Sesc Cultura. Entre as opções, tem artes plásticas e cinema de forma gratuita.

Seguem abertas as visitações à exposição "Entrega" com obras de Thetis Selingardi. Na quinta-feira (11) às 19h, será exibido o Audiovisual que apresenta, trajetórias, processos criativos, inspirações e intimidade da artista consagrada Thetis Selingardi. O encontro contará com transmissão ao vivo nas redes sociais do Sesc Cultura.



O Cine Sesc tem sessões na terça (9), às 19h e na quinta-feira, às 15h e às 19 horas, com exibição de "A doce vida" (1960). O filme é dirigido por Federico Fellini, que será homenageado ao longo deste mês, nas exibições do Cine Sesc.

O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, 2270 – Centro, Campo Grande – MS. Acompanhe as ações do Sesc no site sesc.ms.