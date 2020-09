Semana na Feira Central tem música e live gastronômica

A Feira Central de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

A Feira Central de Campo Grande traz diversas atrações para esta semana. A ação faz parte da segunda edição do Projeto Music & Food.

Hoje (24), às 19h30 quem inaugura o palco é a dupla Max e Gabriel e depois é a vez de Anderson e Fernandes.

Max e Gabriel tem 15 anos de carreira e a dupla gravou o primeiro CD em 2018. Naturais de Campo Grande, Max e Gabriel têm influências de Délio e Delinha, do Índio do Mato Grosso, Zacarias Mourão, Helena Meirelles, da polca, guarânia e do chamamé, ritmos da fronteira e tipicamente sul-mato-grossenses. Com essa bagagem, misturam o arrocha e sertanejo universitário em alta com a tradição.

A dupla “Anderson e Fernandes” tem história em Campo Grande. Nascidos no interior, em Aquidauana, os amigos músicos fizeram suas carreiras na Capital o Estado e lançaram no início deste ano a primeira música de trabalho autoral, denominada “Se tem cachaça noiz cumbina”. Para a apresentação no Music e Food eles tocam tanto as autorais quantos os hits de sucesso nacionais. A entrada é gratuita e por ordem de chegada.

Todas as medidas de biossegurança estão sendo seguidas.

Live - Amanhã (25) às 11h30, pelo Instagram e pelo Facebook da Feira Central, os campo-grandenses poderão aprender como fazer uma deliciosa Paella Pantaneira com a chef Silmy Tobias.

Sylmi é formada pelo Cepef (Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima) em Campo Grande. Pós graduanda em Cozinha Autoral pela PUC RS (Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande do Sul) e atua como chef da Cozinha do Buffet La Vita na Rua Euclides da Cunha.