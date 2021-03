Semana do Artesão está com inscrições gratuitas abertas para palestras virtuais

Se você é artesão ou pequeno empreendedor e gostaria de aprender um pouco mais sobre valorização da sua arte e comercialização dos produtos, a Semana do Artesão é uma excelente oportunidade. Serão oferecidas palestras gratuitas a partir do dia 22 de março até o dia 24. Não perca esta oportunidade e inscreva-se desde já! É tudo de graça!

No dia 22 de março, segunda-feira, o tema será “As vantagens de ser um Microempreendedor Individual”, com Hudson Garcia Silva. A palestra acontece às 15 horas. Assuntos a serem abordados: o que é o MEI; vantagens de ser um MEI; acesso a serviços financeiros; perguntas e respostas. Para fazer a inscrição, acesse: https://loja.ms.sebrae.com.br/detalhe/15a67027-f46c-49f2-8500-4f15bd4c68de/as-vantagens-de-ser-um-microempreendedor-individual

Ainda no dia 22 acontece a palestra “Mercado de compras Institucionais para MEI”, às 18 horas, também com Hudson Garcia da Silva. O palestrante vai explicar sobre as vantagens de se participar das compras públicas; o que são editais exclusivos para MEIs; possibilidades de subcontratação de MEI sem investimentos públicos; informações importantes para ser um fornecedor em compras públicas. Para fazer a inscrição, acesse: https://loja.ms.sebrae.com.br/detalhe/76382738-169e-41ad-8dd6-f706c58866c3/mercado-de-compras-institucionais-para-meis

Na terça-feira, 23 de março, Caroline de Cassia Sordi, auditora fiscal da Receita Estadual, fala sobre “Tratamento Tributário do artesanato de MS/ SEFAZ” às 9 horas. Ela vai abordar a limitação quanto à emissão de Nota Fiscal; exigência de Inscrição Estadual para o artesão; cobrança de ICMS; Cobranças sobre aquisição de matéria-prima. Inscrição: https://loja.ms.sebrae.com.br/detalhe/a39972eb-07c1-4d36-aa9b-e8bafe9f8605/tratamento-tributario-do-artesanato-de-ms

Às 15 horas, Antônio Cézar Reis Barros fala sobre “Como iniciar e vender pela Internet”. Ele vai abordar como desmistificar o comércio eletrônico; Marketplaces, o que são; tipos de Market places; classificados online; entrega de produtos (Correios, transportadoras); captação de pagamentos. Inscrição: https://loja.ms.sebrae.com.br/detalhe/420aebb1-3d00-4461-aac6-aabcc8003d66/como-iniciar-a-vender-pela-internet

Às 18 horas será a vez de Antônio César Barros falar sobre a “Utilização de Redes Sociais para comercialização de Peças Artesanais”. Ele fala sobre os recursos disponíveis nas redes sociais; loja do Instagram; Marketplace do Facebook-Google Meu Negócio; como anunciar produtos; tirando fotos com qualidade para vitrines virtuais; editando posts para redes sociais. Inscrição: https://loja.ms.sebrae.com.br/detalhe/b54f7755-8341-4e9c-8dc7-52c4a6dfb93d/utilizacao-de-redes-sociais-para-comercializacao-de-pecas-artesanais

Quarta-Feira, dia 24, às 15 horas, é hora de abordar as “Boas práticas para embalagem do artesanato”. Antônio Cézar Reis Barros fala sobre classificação das embalagens, aspectos essenciais das embalagens, dicas para embalar produtos artesanais, cuidados para transporte, tipos de materiais usados nas embalagens, identificação para o transporte; exemplos de embalagens. Inscrição: https://loja.ms.sebrae.com.br/detalhe/060bfd0f-eb23-4bb2-b1dc-f70a29404a7e/boas-praticas-para-embalagem-de-artesanato

Aproveite esta oportunidade e faça já sua inscrição! É tudo online e de graça!

Mais informações sobre a Semana do Artesão 2021 na Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais pelo telefone (67) 3316.9107.