Semana de leitura, cinema e exposição no Sesc Cultura de Campo Grande

Exposição "Entrega" com obras de Thetis Selingardi - (Foto: Divulgação)

O período é de férias, o Sesc Cultura traz uma programação repleta de estudos e diversão de graça. Para começar, amanhã (19) às 19h, tem novidade, inaugurando a série de encontros mensais dedicados à leitura e à literatura, com foco nas obras e textos essenciais, conforme critérios das universidades.



Os encontros, com participação gratuita, serão sempre às terças-feiras da penúltima semana de cada mês pelo endereço meet.google.com/gbz-hypx-ued (para acessar, basta ter um email do Google). Neste primeiro, haverá um bate-papo virtual com o poeta Rubenio Marcelo. Autor do livro Vias do Infinito Ser, lançado em 2017 pela Editora Letra Livre, obra que está na lista de leituras obrigatórias do vestibular 2021 da UFMS, com vistas a incentivar e difundir a produção literária local. Um encontro oportuno, uma vez que as provas para ingresso na instituição serão no fim do mês.



No Cine Sesc as sessões de quarta-feira (20) às 19h e sexta-feira (22) às 15h e 19h, vão exibir o documentário "Dedo na Ferida" (2018), de Silvio Tendler. Abordando o sistema financeiro e suas contradições, o documentário faz um questionamento a respeito de um dos principais discursos das autoridades financeiras: de que não podemos gastar mais do que arrecadamos. Através de diversas entrevistas, é composto um panorama de como o capital pode influenciar a política, os governos e a vida cotidiana de qualquer pessoa.



Seguem abertas também as visitações à exposição "Entrega" com obras de Thetis Selingardi, produzidas ao longo das últimas quatro décadas, incluindo esculturas e colagens. A visitação pode ser feita do meio-dia às 20h30 e ocorre até março.



Serviço