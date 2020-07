Sem possibilidade de abrir novamente, Hotel Gaspar ainda não foi vendido

O hotel foi inaugurado no dia 26 de agosto de 1954 - (Foto: Reprodução)

Mais de um mês após o fechamento de um dos pontos mais históricos de Campo Grande, o Hotel Gaspar, ainda não há informações sobre um possível comprador do prédio ou do que ele pode se tornar após a compra. O que se sabe é que o prédio já foi colocado a venda e que não há possibilidades de reabertura.

A decisão de fechamento no dia 15 de junho foi difícil, mas necessária neste momento de pandemia segundo a neta de Antônio Gaspar, fundador do prédio. “O setor está prevendo que as coisas melhorem em julho do ano que vem. Não tem como manter uma porta aberta até o ano que vem com todos os gastos que o hotel tinha. Foi uma decisão difícil, sofrida e chorada, mas consciente”, afirma a empresária Cris Gaspar. O hotel não recebia novos clientes desde o dia 16 de março e nos últimos meses na ativa, atendia apenas hóspedes moradores ou clientes conhecidos que vinha de fora.

Inaugurado no dia 26 de agosto de 1954, localizado na Av. Mato Grosso com a Calógeras, o Hotel Gaspar foi primeiro de Campo Grande a receber gerador e elevador na época. Desde então muitas lembranças fazem parte da história do hotel, que antes da construção do terminal rodoviário do município, servia como o local de embarque e desembarque de passageiros. O local também foi responsável por hospedar muitas personalidades da mídia e autoridades políticas, além de servir como escritório do Governo de Mato Grosso.

“O prédio não é só uma extensão de metros quadrados. Estamos falando de um local de 66 anos na área histórica de Campo Grande, construído na época em que a Capital tinha 55 anos e que já contribuiu muito para a história. Isso que deve ser o valor agregado acima de qualquer coisa”, explica.