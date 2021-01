Sectur promove seletiva para o Coral Reviva + em fevereiro

Se você tem vontade de praticar canto, chegou a sua vez. A Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realizará a seletiva acontece que no Centro de Música da Banda Municipal, nos dias 03, 10,18 e 24 de fevereiro uma seletiva para integrar o Coral Reviva +.

Coordenado pela Maestrina Luz Mena Suárez de Ferraz e o Maestro Antonio Marcos Ramires Bezerra, o coral será voltado para servidores municipais que já praticam o canto.

Para o Prefeito Marquinhos Trad, “praticando o canto você também cria um respeito pelos seus colegas coralistas e faz amizades também. Além disso, se você é uma pessoa tímida que tem certa vergonha de expor sua voz, no canto coral você terá várias outras pessoas junto com você, o que facilitará seu aprendizado no canto”.

“Cantar em grupo ajuda muito no convívio social e a superar a timidez. No canto coral, para a música acontecer, cada um tem que fazer o seu papel. Só com o trabalho somado de cada um é a que a música realmente vai existir!” Enfatiza a Maestrina e coordenadora do projeto Luz Mena Suárez de Ferraz.

“Além disso, você treina sua capacidade de prestar atenção nas pessoas ao seu lado, melhorando a sua audição. Isso porque, para a música acontecer bem você precisa saber o que está acontecendo a sua volta para cantar sua parte no momento certo”. Finaliza Luz Mena.

Para o Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, o projeto Coral Reviva Mais tem o objetivo de descobrir novos talentos para o canto e a formar um coral que se apresentará em diversos eventos realizados pela Sectur.

Assim por ser uma atividade coletiva, o canto coral melhora a atividade em equipe no trabalho e também estimula a criatividade, reduzindo estresse e ansiedade. Então, se você gosta de música e tem vontade de participar de um coral, esta é sua chance. Participe da seleção e venha integrar mais esta atividade voltada para os servidores municipais.

As inscrições podem ser realizadas pelo telefone/whatsapp 67 992441240.