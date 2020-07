SBT anuncia que deixará de exibir 'Chaves' e 'Chapolin'

Chaves - (Foto: SBT/ DIVULGAÇÃO)

O período de exibição do seriado Chaves no SBT vai acabar, informou a emissora em nota oficial divulgada nesta sexta-feira, 31. Neste mês de agosto, completariam 34 anos da primeira exibição do programa no canal.

Segundo o comunicado, houve uma notificação por parte da Televisa, rede mexicana detentora dos direitos de Chaves, Chapolin e Chespirito, de que há um "problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias".

O SBT diz lamentar a decisão e informa que a renovação do contrato de exibição, que está garantida apenas até esta sexta-feira, 31 de julho de 2020, havia sido confirmada "verbalmente".

Recentemente, o canal exibia Chaves apenas em dois horários por semana: às 4 horas da manhã de sábado e às 9h30 de domingo.