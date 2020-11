Sabrina Sato fala sobre pai com covid-19: 'muita fé que vai dar tudo certo'

Sabrina Sato usou as redes sociais nesta quarta-feira, 25, para falar sobre o estado de saúde do pai dela, que está com o novo coronavírus. Omar Rahal foi internado no último dia 14, na véspera do aniversário dele.

"Graças a Deus ele está melhor. Estava internado na UTI de um hospital. Antes fez três exames, dois deram negativo e um positivo. Como ele é diabético, a gente decidiu internar porque seria a melhor forma de tratá-lo", disse Sabrina ao responder uma série de perguntas dos fãs nos stories do Instagram.

Leda Nagle, sogra da apresentadora, também está com covid-19, internada em um hospital no Rio de Janeiro. Duda Nagle segue acompanhando a mãe de perto.

Já curada do novo coronavírus, Sabrina Sato contou como ficou a dinâmica familiar durante esse período: "Meu irmão ficou com o meu pai, eu sou a única que pode ficar com a Zoe, porque o Duda tá com a mãe dele, a Leda. E eu não podia ir visitar meu pai porque eu estava com covid e também estava cuidando da Zoe. Aí, quando passou o período de eu transmitir, fui visitar meu pai e a Zoe ficou com a minha mãe".

Sabrina Sato falou da importância de se proteger contra a doença e mandou um recado aos fãs. "Vocês precisam se cuidar e cuidar da família de vocês. Se sentir febre, dor de cabeça, vai ao médico e confie nos profissionais de saúde que estão fazendo um trabalho excepcional".

A apresentadora garante que já está totalmente recuperada e que está com esperanças de que o pai possa sair dessa. "Tenho muita fé que vai dar tudo certo. A Leda está super bem também, se recuperado. Nessa semana é aniversário da Zoe e queria que eles saissem do hospital pra comemorar com a gente", concluiu.

Na rede social, Omar Rahal agradeceu as mensagens de carinho aos seguidores: "Obrigado a todos pelas orações, estou firme e me recuperando a cada dia. Valorizem e respeitem todos profissionais da saúde, eles se arriscam por nós. Tomem muito cuidado e cuidem dos seus familiares, a prevenção é essencial para o controle dessa doença. Fiquem com Deus", concluiu.