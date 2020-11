Rose Miriam Di Matteo fala sobre um ano da morte de Gugu Liberato

Final do 'Canta Comigo' foi o último programa inédito deixado por Gugu Liberato - ( Foto: Antonio Chahestian / Record TV / Divulgação)

Rose Miriam Di Matteo usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 19, para fazer uma homenagem a Gugu Liberato e lembrou de um ano da morte do apresentador, que sofreu um acidente doméstico em novembro de 2019, nos Estados Unidos, e não resistiu aos ferimentos. A ex-companheira de Gugu, que é mãe de três filhos dele, foi ao Instagram para compartilhar um vídeo com os seguidores.

Vestindo uma camiseta branca com as palavras "Gugu Vive", escritas em azul, Rose falou sobre a saudade que sente. "Faz um ano que nós perdemos o nosso amado e querido Gugu. A dor é imensa e a saudade é eterna. Mas nós sabemos que Gugu deu vida a outras pessoas e isso consola nossos corações", declarou.

Após a morte do apresentador, a família autorizou a doação de órgãos, atendendo à vontade dele. "As crianças, apesar da dor, estão felizes por terem iniciado essa campanha maravilhosa 'Gugu vive - doe órgãos e salve vidas'. Existe um trabalho extremamente sério e rigoroso através da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que trabalha incansavelmente para que outras pessoas tenham uma segunda chance de sobreviver", disse.

Rose Miriam também destacou como a fila para conseguir órgão no Brasil é imensa. "Há pessoas que vivem nessa fila de forma angustiante, esperando um órgão e não são somente adultos, mas crianças também que estão pedindo uma segunda chance de sobreviver. Elas têm uma vida inteira pela frente", concluiu.