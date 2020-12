Ronnie Von apresenta documentário em homenagem a Hebe Camargo na Band

Hebe Camargo - (Foto: Estadão)

Na quinta-feira, 31, último dia de 2020, a Band transmite um especial em homenagem a Hebe Camargo. Com o comando de Ronnie Von, a atração terá trechos antigos de programas da apresentadora, entre 1979 e 1985.

"Apresentar o especial da Hebe foi vivenciar momentos em que grandes artistas eram reunidos no abraço de nossa estrela maior. Seu brilho encantava a todos e seu texto saía do fundo de sua alma. Eu diria que esta foi uma oportunidade única de reverenciar aquela que foi e sempre será nossa eterna musa", afirma Ronnie Von.

Hebe estreou na TV Bandeirantes ao vivo em uma noite de dezembro de 1979. Na ocasião, ela recebeu a apresentadora Maria Thereza Gregori, Johnny Saad, na época vice-presidente da emissora, o narrador Nei Costa e os atores Moacyr Franco, Débora Duarte, Branca Ribeiro.

O material faz parte do acervo jornalístico da Band e conta ainda com as participações de Mazzaropi, Dercy Gonçalves, Chico Xavier, Elis Regina, Ney Matogrosso, Ivan Lins e Fausto Silva.

O especial Hebe Camargo também celebra os 70 anos da TV brasileira, história marcada também pela presença da apresentadora, que trabalhou por 24 anos no SBT.

Em 2011, ela estreou na Rede TV!, com uma atração muito parecida com a que tinha na emissora anterior.

"Acredito que o telespectador poderá ter uma experiência deliciosa, relembrando momentos divertidos e marcantes, tanto da TV que completou 70 anos em 2020, como dos maiores artistas brasileiros que passaram pela Band", conclui Ronnie Von.

Hebe Camargo morreu em setembro de 2012, aos 83 anos de idade. O especial deste dia 31 de dezembro vai ao ar às 22h45 (de Brasília), na Band.