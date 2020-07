Ridley e Tony Scott são destaques no FX, hoje

Irmãos, Ridley e Tony Scott iniciaram-se na publicidade, antes de fazer carreira em Hollywood - (Foto: Todd Williamson/ Getty Images)

Irmãos, Ridley e Tony Scott iniciaram-se na publicidade, antes de fazer carreira em Hollywood. Chegaram causando com o visual apurado de seus longas. Ridley direcionou-se para a ficção científica com Alien e Blade Runner. Fez sensação com Thelma e Louise. Tony destacou-se no fantástico (Fome de Viver), transformou Tom Cruise em astro - com Top Gun, Ases Indomáveis.

Ridley e Tony são destaques na programação do FX desta terça, 21. Na verdade, serão destaques na madrugada. Às 10 da noite passa Gladiador, de Ridley, que venceu os Oscars de filme e ator (Russell Crowe). Na sequência, à 0h40, Top Gun. Mais um pouco e, às 3h45, será Falcão Negro em Perigo. General romano leal a imperador assassinado é vendido como escravo e volta para triunfar na arena como gladiador.

Top Gun é sobre a disputa entre pilotos numa academia da Marinha. A sequência, com Tom Cruise de novo como Maverick, era - é - uma das grandes estreias anunciadas deste ano. Tem cenas eletrizantes - Cruise na moto ao som de Take My Breath Away, com o Berlin, Oscar de canção. Tony precisou matar-se - em 2012 - para ser reconhecido como mestre de ação no obituário da Cahiers du Cinéma. Ridley, de novo, assina Falcão Negro. A anatomia da guerra na Somália.