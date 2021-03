Revitalização do grafite no Centro Olímpico Vila Nasser será entregue na segunda-feira

Grafite no Centro Olímpico Vila Nasser será entregue na próxima segunda-feira (15) - (Foto: Gov MS )

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), com o apoio da Fundação Municipal do Esporte (Funesp), promove a revitalização do muro do Centro Olímpico Vila Nasser. O espaço vai inaugurar a arte da grafiteira Marilena Grolli na próxima segunda-feira (15), às 9 horas.

O muro em questão está localizado na Rua São Manoel e foi pintado por volta do ano de 2016 pela própria grafiteira, por meio de um projeto social que promovia a arte urbana pela cidade. A pintura ficou no espaço até o ano de 2019 e agora a Prefeitura convidou a artista para, novamente, deixar sua obra marcada no espaço.

De acordo com o secretário Max Freitas é muito importante apoiar a arte em todos os seus formatos. “Considero que o colorido do grafite torna a nossa Campo Grande ainda mais bonita. E Marilena tem um histórico de valorização da cidade e enquanto Prefeitura poder valorizar o trabalho dela é um grande presente”, diz.

A artista iniciou hoje (12) o processo de criação da obra. “Ao longo dessas décadas de produções artísticas visuais pelo país e pelo mundo, posso afirmar que a arte nos traz possibilidades, diálogos, valorização do patrimônio público e está presente diariamente em nossas vidas. Que esta obra agora de volta ao seu lugar de direito, onde é acervo da comunidade, sirva de inspiração positiva e mostre que a Arte e o Esporte andam juntos, cuidam da mente e do corpo”, explica.

A cerimônia de entrega do grafite será apenas para convidados e respeitará todas as normas de biossegurança.

Sobre o espaço

O Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha, na Vila Nasser, tem mais de dez oficinas esportivas entre elas pilates, orientação na academia ao ar livre, funcional, ritmos, atletismo e futebol. Inaugurado em 2008, o local é um complexo multiuso de atividades esportivas onde a população pode participar de forma gratuita de diversas oficinas melhorando assim sua qualidade de vida.