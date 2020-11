A TV Brasil exibe nesta sexta, 27, às 22h30 e 2h30, um raro filme de Anselmo Duarte, com roteiro assinado pelo cineasta Lima Barreto. Quelé do Pajeú, produção lançada em 1969, traz o jovem Tarcísio Meira como protagonista. Dado como perdido no início dos anos 1970, uma cópia foi encontrada, em 2016, pelo escritor e diretor Paulo Wenceslau Duarte, na Europa.

Na história, Quelé (Tarcísio) busca vingança pela violência sofrida por sua irmã. No elenco, Elizângela Vergueiro, Rossana Ghessa e Jece Valadão.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.