'Que bom que meu Rober não está neste mundo', lamenta Florinda sobre 'Chaves'

Roberto Bolaños e Florinda Meza, casal de artistas que interpretou Chaves e Dona Florinda - (Foto: Twitter / @FlorindaMezaCH)

Intérprete da Dona Florinda, Florinda Meza publicou um desabafo no sábado, 1º, lamentando o fim da transmissão do programa Chaves nas televisões em toda a América Latina. Viúva do criador e protagonista da produção, Roberto Bolaños, ela criticou os "executivos" envolvidos na decisão.

Florinda revelou que não foi chamada para participar das negociações entre os filhos de Bolaños e o canal mexicano Televisa, que não chegaram a um acordo, resultando na saída do ar de Chaves em 1º de agosto.

"Creio que justo agora, quando o mundo mais precisa de diversão, fazer isso é uma agressão conosco", opinou a atriz.

"Que bom que meu Rober não está neste mundo", comentou Florinda, se referindo a Bolaños, que morreu em 2014. Ela destacou que os programas do ator fazem parte do "DNA dos latinos", e que a decisão seria "pouco inteligente". "É triste comprovar como que em sua própria casa, para quem você deu milhões, é onde menos te valorizam", desabafou.

Após o anúncio de que o SBT não poderia mais exibir o programa, junto com Chapolin e Chespirito, foi criado um abaixo-assinado pedindo o retorno das produções. Já com 27 mil assinaturas, o pedido é que a exibição retome em toda a América Latina, não apenas no Brasil.