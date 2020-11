Quarta Cultural e Music e Food são opções de entretenimento nesta semana na Feira Central

Feira Central recebe na quinta-feira o projeto Music e Food Música que Alimenta, a partir das 19h30 - (Foto: Feira Central CG)

Na Feira Central de Campo Grande, a programação oficial começa na quarta-feira e, nesta noite, contará com o projeto Quarta Cultural, realizado pela Afecetur (Associação da Feira Central e Turística) em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). Quem se apresenta nesta semana é a cantora Karla Coronel. A programação terá início às 20 horas.

A cantora Karla Coronal é dona de uma voz diferenciada e única, que vai de composições autorais à reprodução de grandes sucessos do pop nacional e internacional. A artista promete um show forte para o público que irá conferir o projeto.

Já na quinta-feira (19), a Feira Central vai receber o projeto Music e Food – Música que Alimenta, a partir das 19h30 com apresentação das duplas Faber e Fernandez, e Renato e Rennan. A programação acontece no estacionamento da Feira Central, com entrada pela Rua 14 de Julho.

Os eventos seguem todos os protocolos de biossegurança. É obrigatório o uso permanente de máscara de proteção individual e passar por aferição de temperatura oferecida no local.

A Feira Central está localizada na Rua 14 de Julho, 3.351 – Centro. Para mais informações acesse @secturcg no Instagram e no Facebook.