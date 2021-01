Pyong Lee detalha convite, cachê e pré-confinamento do 'BBB 20'

O hipnólogo Pyong Lee, de 27 anos - (Foto: Victor Pollak/Globo/Divulgação)

Pyong Lee falou sobre a sua participação no BBB 20 e deu detalhes sobre o pré-confinamento, seu processo de seleção e o cachê que os participantes recebem em entrevista ao Flow Podcast neste sábado, 16.

"Me sondaram no meio do ano de 2019. Falaram assim: 'comentaram seu nome'. Eu falei: 'Tá, mas e aí, é um convite?' 'Estamos sondando. Você tem interesse?' Eu falei: 'Cara, não sei'. Disseram: 'A gente ainda tem que esperar para oficializar, fazer uma entrevista pessoalmente'", relembrou.

A decisão final foi feita cerca de dois meses antes do início do BBB: "Só vou comentar com alguém quando vocês me derem certeza, porque não adianta eu estressar geral ou falar com minha esposa e depois falar: 'ah, não era'. O convite oficial, decisão total, foi em 4 de novembro de 2019. Isso para em janeiro começar o programa".

Pyong Lee também comentou sobre o dinheiro recebido pela participação no programa: "Tem um cachê mensal que eu nem lembro. É um valor simbólico para pagar as contas. Não é tão alto, não. É mais uma coisa para pagar as contas enquanto você não está."

Questionado se, após a eliminação, haveria um tempo "sem poder falar com outras mídias", Pyong Lee respondeu: "Até o final do programa, o período do dia da grande final. Não lembro bem se era isso, mas tive que ficar até 30 de abril, que encerrava o contrato. A final do BBB 20 foi no dia 23".

O youtuber também deu mais detalhes sobre o pré-confinamento na sua edição: "Corta as percepções. Eu ficava olhando para a janela, abria os olhos, e não sabia que horas eram. Sete da manhã ou meio-dia?"

"No hotel, eles tiram televisão, tiram telefone e tiram relógio. É um pré-treinamento. Já ouvi de gente que foi escolhido para participar e desistiu no hotel. Os convidados ficaram quatro dias, e os inscritos ficaram oito dias", continuou Pyong Lee.

O ex-BBB ainda comentou da suspensão do direito de levar um livro para a casa em sua edição: "Todo mundo podia levar um livro, então a galera ficava revezando. Dava tempo de se entreter com alguma coisa. Proibiram de última hora. A gente levou três opções de livros para o hotel. Falaram assim: 'escolhe só um'. E depois falaram: 'não vai mais poder livro.'"

"A primeira vez que passei na vida uma distorção temporal real foi lá. Na primeira semana todo mundo achava que estava há um mês preso. Aqui fora vocês ficam vivendo, e tal, assistindo... Lá dentro não tem nada o que fazer, um entretenimento, um baralho...", comentou.

Pyong Lee foi um dos participantes marcantes da 20ª edição do Big Brother Brasil. Dentro da casa, viu o rosto de seu filho, nascido durante o período de confinamento, pela primeira vez. Sua ausência no momento de paternidade gerou críticas de outros participantes.

Ele chegou a hipnotizar colegas de confinamento e acabou sendo o 8º eliminado do BBB 20. Durante uma festa, tentou beijar Marcela e apalplar Flayslane, o que rendeu uma apuração da Polícia Civil do Rio de Janeiro por suposto assédio.

O BBB 21 estreia no próximo dia 25 de janeiro, uma segunda-feira, com a responsabilidade de manter os bons índices de audiência e repercussão conquistados na edição anterior.