Publicados no Diário Oficial mais cinco editais da Lei Aldir Blanc totalizando R$ 653 mil

As inscrições deverão ser realizadas até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de Outubro de 2020 - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

Foram publicados no Diário Oficial desta quarta-feira (21) mais cinco editais da Lei Aldir Blanc, contemplando os segmentos culturais do artesanato, literatura, dança e cultura de rua. Os editais premiarão produtos culturais totalizando o valor de R$ 653 mil.

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul lança os editais visando à premiação de propostas que contenham produtos culturais aptos a manter a Cultura de Mato Grosso do Sul viva e em circulação, sejam aqueles já produzidos antes ou durante o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia mundial pelo novo coronavírus.

“PRÊMIO SAGACIDADE PRA SEGUIR – LEI ALDIR BLANC”

O objetivo deste Edital é selecionar até 06 (seis) produtos culturais produzidos antes ou durante a pandemia, de agentes culturais residentes e domiciliados no território de Mato Grosso do Sul, sejam pessoas físicas ou microempreendedores individuais com atividade empresarial artística-cultural.

Especificamente este Edital tem a finalidade de incentivar e fortalecer a Cultura de Rua, Urbana e Periférica do Estado de Mato Grosso do Sul através da seleção e premiação de vídeos e portfólios nas categorias Graffiti (3 premiados) e Evento de Cultura de Rua (3 premiados) que contam e valorizam a trajetória da atuação dos proponentes das diversas vertentes do segmento.

Cada selecionado será contemplado com prêmio no valor de R$11.000,00, na categoria Graffiti, e R$20.000,00 na categoria Evento de Cultura de Rua.

As inscrições estão abertas, vão até o dia 31 de outubro e devem ser realizadas no endereço eletrônico https://forms.gle/BGSS1MAYgimaTunk6 onde cada proponente deverá encaminhar todos os documentos exigidos para a inscrição.

“PRÊMIO VIBE LITERÁRIA – LEI ALDIR BLANC”

O objetivo deste Edital é selecionar até 32 (trinta e dois) produtos culturais, sendo eles:

dez podcasts de oralidades com apresentações artísticas de profissionais da palavra, como contadores de histórias, slammers, cordelistas, repentistas e escritores, com cachê no valor de R$ 3.000,00 cada. Os podcasts deverão inéditos e serem enviados em formato mp3 e ter como tempo mínimo 10 minutos e máximo 30 min e

vinte vídeos sendo vídeos - performances para apresentações artísticas de profissionais da palavra como contadores de histórias, slammers, declamações, etc; ou vídeos – tutoriais/apresentação envolvendo os processos da cadeia do livro, leitura, literatura e bibliotecas como: processo criativo, contação de histórias, escrita criativa, formação de leitores em espaços não–formais de leitura (bibliotecas públicas e comunitárias, salas de leitura, gibitecas, etc), crítica literária sul-mato-grossense, novas tecnologias na literatura e interfaces da literatura com outras artes como quadrinhos, teatro, dança, artes visuais, etc.), técnicas, dicas, métodos ou metodologias do fazer literário com cachê no valor de R$ 3.000,00 cada. Os vídeos deverão ter como tempo mínimo 8 min e máximo 25 min.

As inscrições estão abertas, vão até o dia 31 de outubro e devem ser realizadas no endereço eletrônico http://bit.ly/Premiovibeliteraria

onde cada proponente deverá encaminhar todos os documentos exigidos para a inscrição.

“PRÊMIO ARTESÃO INDÍGENA – LEI ALDIR BLANC”

Este Edital tem a finalidade de selecionar 50 (cinquenta) obras artesanais produzidas por artesãos indígenas de Mato Grosso do Sul que receberão premiação no valor bruto de R$ 1.000,00 (mil reais) cada. Recomenda-se que as obras inscritas não ultrapassem 60cm (sessenta centímetros) de altura e/ou 30cm (trinta centímetros) de diâmetro. Recomenda-se, também, que não pesem mais de 3kg (três quilos) em seu conjunto.

As inscrições deverão ser realizadas até 30 de outubro de 2020, no endereço eletrônico https://forms.gle/yiqQgYHNgYMiuorf8 onde cada proponente deverá encaminhar todos os documentos exigidos para a inscrição.

“PRÊMIO SUL-MATO-GROSSENSE DE DANÇA” – LEI ALDIR BLANC”

O objetivo deste Edital é selecionar até 55 (cinquenta e cinco) produtos culturais, produzidos antes ou durante a pandemia, de artistas residentes e domiciliados no território de Mato Grosso do Sul, sejam pessoas físicas ou microempreendedores individuais com atividade empresarial artística-cultural, organizados em grupos ou individualmente (artistas solo), ou pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos (associações).

Para fins deste Edital o produto cultural apto a participar da seleção de premiação constitui-se de:

1– COREOGRAFIAS:

1.1- Equipe de no mínimo 07 pessoas (em cena) - vídeos prontos com duração mínima de 5 minutos.

Valor do prêmio: R$7.000,00 (sete mil reais)

Vagas: 12 (doze) premiados

1.2. Equipe entre 04 a 06 pessoas (em cena) - vídeos prontos com duração mínima de 5 minutos.

Valor do prêmio: R$5.000,00 (cinco mil reais)

Vagas: 11 (onze) premiados

1.3. Equipe com até 03 pessoas (em cena) - vídeos prontos com duração mínima de 5 minutos.

Valor do prêmio: R$3.000,00 (Três mil reais)

Vagas: 10 (dez) premiados

2 - DANÇAS POPULARES BRASILEIRAS:

2.1. Equipe de no mínimo 07 pessoas (em cena) - vídeos prontos com duração mínima de 10 e máxima de 20 minutos

Valor do prêmio: R$10.000,00 (dez mil reais)

Vagas: 06 (seis) premiados

2.2. Equipe entre 04 a 06 pessoas (em cena) - vídeos prontos com duração mínima de 10 e máxima de 20 minutos

Valor do prêmio: R$5.000,00 (cinco mil reais)

Vagas: 06 (seis) premiados

3 - ESPETÁCULOS 2017/2020:

3.1. Equipe de no mínimo 07 pessoas (em cena) - Registro de espetáculo não inédito em vídeo, com duração mínima de 30 minutos

Valor do prêmio: R$13.000,00 (treze mil reais)

Vagas: 04 (quatro) premiados

3.2. Equipe entre 04 a 06 pessoas (em cena) - Registro de espetáculo não inédito em vídeo, com duração mínima de 30 minutos

Valor do prêmio: R$9.000,00 (nove mil reais)

Vagas: 03 (Três) premiados

3.3. Equipe com até 03 pessoas (em cena) - Registro de espetáculo não inédito em vídeo, com duração mínima de 30 minutos

Valor do prêmio: R$4.000,00 (quatro mil reais)

Vagas: 03 (Três) premiados

As inscrições deverão ser realizadas até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de Outubro de 2020, horários de Mato Grosso do Sul, no endereço eletrônico https://forms.gle/EZMr9SWqkP6kprLf7 onde cada proponente deverá encaminhar todos os documentos exigidos para a inscrição.

“PRÊMIO DO CENTRO REFERENCIAL DO ARTESANATO DE MS – LEI ALDIR BLANC”

O objetivo deste Edital é selecionar até 20 (vinte) produtos culturais produzidos antes ou durante a pandemia, de artistas solo (pessoas físicas) residentes e domiciliados no território de Mato Grosso do Sul. Os trabalhos artesanais selecionados serão expostos permanentemente no Centro Referencial do Artesanato de MS – mediante a instituição de prêmios no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) aos seus autores.

As inscrições deverão até o dia 30 de outubro de 2020, no endereço eletrônico https://forms.gle/JAH8ZDpLzJhq4c4v9

Para conferir os editais na íntegra, clique aqui.