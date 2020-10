Publicado resultado de licitação do projeto do Centro Cultural e do Teatro Aracy Balabanian

Foi publicado nesta quarta-feira (28) resultado do processo de tomada de preço para contratação de empresa que irá elaborar o projeto arquitetônico de restauração e ampliação do Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG) e do Teatro Aracy Balabanian - (Foto: Helton Perez)

Foi publicado nesta quarta-feira (28) resultado do processo de tomada de preço para contratação de empresa que irá elaborar o projeto arquitetônico de restauração e ampliação do Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG) e do Teatro Aracy Balabanian – unidades da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). Com valor total de R$ 244.412,82, a empresa Ilume Arquitetura Eirelli-EPP venceu a licitação e terá prazo de 290 dias para a entrega do projeto.

Conforme a arquiteta da FCMS, Claudia La Picirelli de Arruda, após a conclusão deste projeto arquitetônico, haverá outro processo licitatório para a execução da obra. “Todos os procedimentos legais serão cumpridos de forma transparente e responsável”, afirmou.

Segundo a diretora-presidente da Fundação de Cultura, Mara Caseiro, a realização da reforma e ampliação do Centro Cultural José Octávio Guizzo e do Teatro Aracy Balabanian é mais um compromisso do Governo do Estado que está sendo cumprido. “Quando iniciei minha gestão, fizemos o compromisso de realizar esta obra que é de suma importância para nossos artistas e o público em geral. O Centro Cultural e o Teatro Aracy Balabanian têm valor histórico-cultural e merecem todo nosso empenho em mantê-los revitalizados e em pleno funcionamento”.

A previsão é a de que o projeto desenvolvido pela empresa Ilume Arquitetura Eirelli-EPP seja entregue em junho do ano que vem. Em seguida, o processo licitatório para execução da obra deve ocorrer em 90 dias, ou seja, até setembro de 2021.