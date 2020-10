Prorrogadas até 30 de outubro inscrições da Lei Aldir Blanc para classe artística

As inscrições devem ser feitas através da plataforma online Mapa Cultural de MS - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

Foram prorrogadas até 30 de outubro as inscrições para artistas e trabalhadores da cultura interessados em receber o valor de R$ 1.800,00 (Mil e oitocentos reais) por meio da Lei Federal Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural.

As inscrições devem ser feitas através da plataforma online Mapa Cultural de MS disponibilizada no site: www.fundacaodecultura.ms.gov.br. Lá também é possível encontrar uma cartilha com informações detalhadas sobre a Lei, além do link para o cadastro de trabalhadores.

O interessado pode fazer um vídeo com uma autodeclaração de qual área cultural atua e anexar também ao cadastro.

Com aporte de R$ 2,5 milhões, podem ser beneficiados até 6.500 artistas e trabalhadores culturais em Mato Grosso do Sul, com essa renda básica emergencial, assim como fomentar à cultura por meio de editais, linhas de crédito.

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul disponibilizou o atendimento tira-dúvidas pelos telefones 3316-9322/3316-9201 e pelo email suporte.mapacultural@fcms.ms.gov.br de segunda a sexta-feira das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h.