Programação do Cine Sesc Drive-In está de volta no Shopping Campo Grande

Cine Sesc Drive-In é realizado em parceria com o Shopping Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Para quem está com saudades de curtir filme nas telonas, o Cine Sesc Drive-in, realizado no estacionamento do Shopping Campo Grande em parceria com o Sesc MS, vai retomar sua nova programação nesta semana. As próximas sessões já estão confirmadas para os dias 14, 15 e 16 agosto, com a exibição dos filmes "Eu e meu guarda-chuva", "Tropa de Elite II" e "O Palhaço", sempre com início às 18h.

Os ingressos custam 5 kg de alimentos não-perecíveis por pessoa, exceto sal, e podem ser trocados na Praça Central do estabelecimento. O montante arrecadado será doado ao Programa Mesa Brasil Sesc, que em julho atendeu 19.492 famílias em situação de vulnerabilidade.

Com limite máximo de 55 carros por sessão, o espaço será organizado de forma a garantir o distanciamento entre os veículos. Os colaboradores do Shopping estarão disponíveis para orientar o público quanto a entrada e saída, garantindo uma experiência enriquecedora para todos os que participarem da ação. A organização lembra, ainda, da necessidade de os carros terem rádio FM, porque o som será transmitido por meio de frequência 100.01 FM.

Serviço:

Cine Sesc Drive-in

Trocas de ingressos

Local: Praça Central do Shopping Campo Grande (em frente às Pernambucanas)

Ingressos: 5kg de alimentos não-perecíveis (por pessoa) - Exceto sal

Confira a nova programação

Horário das sessões: 18h

Local: Estacionamento verde, em frente a Fórmula Academia

14/08 (sexta-feira) - Eu e meu guarda-chuva (Fantasia | Classificação: Livre)

15/08 (sábado) - Tropa de Elite 2 (Ação, polícia, drama | Classificação: 16 anos)

16/08 (domingo) - O Palhaço (Drama, comédia | Classificação: 10 anos)

