Programação de atividades do Sesc Cultura começa amanhã com artes plásticas e cinema

A partir de amanhã (5), o Sesc Cultura abre a programação de 2021 com artes plásticas e cinema, programação inteiramente gratuita - (Foto: Divulgação)

Às 19h, haverá a vernissage de abertura da exposição "Entrega" com obras de Thetis Selingardi, produzidas ao longo das últimas quatro décadas, incluindo esculturas e colagens.



Destaca-se seu estilo expressionista abstrato que traduz toda sua potência e força pelas pinceladas e cores intensas, e ao mesmo tempo revela seu lado mais sensível e íntimo. A exposição estará aberta para visitação até março, das 13h às 21h.



Também no dia 05 de janeiro começam os cursos de Artes Visuais: Técnicas de Pintura, Expressão em Desenho e Modelagem e Cerâmica Curso, todos na modalidade presencial, com aulas até dezembro.

Cine Sesc – Nos dias 6, quarta-feira, às 19 horas e 8 de janeiro, sexta-feira, em sessões às 15h e 19 horas, o Cine Sesc exibe o longa Arábia (2018), com direção de Affonso Uchoa, João Dumans. O drama brasileiro, que foi vencedor do 50º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, se passa em Ouro Preto, Minas Gerais. Um jovem (Murilo Caliari) encontra por acaso o diário de um operário metalúrgico que sofreu um acidente e por suas memórias embarca numa jornada pelas condições de vida de trabalhadores marginalizados.



A programação, que marca a retomada das sessões do Cine Sesc, terá filmes que propõem ao espectador aproximações com as dinâmicas e subjetividades de personagens brasileiros.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena 2270 - Centro, Campo Grande - MS. Acompanhe as ações do Sesc no site sesc.ms.