Príncipe Harry completa 36 anos de idade e família real comemora

O príncipe Harry completa 36 anos nesta terça-feira, 15, e recebe homenagem do irmão, William, e da cunhada, Kate Middleton, nas redes sociais. "Desejamos um feliz aniversário para o príncipe Harry hoje", diz a legenda da foto em que o duque e a duquesa de Cambridge aparecem ao lado dele no perfil oficial do casal no Instagram. Na imagem, Harry, William e Kate estão apostando uma corrida e se divertindo com a atividade.

O duque de Sussex, que é casado com a atriz Meghan Markle, é o filho mais novo de Diana, que morreu em 1997, e do príncipe Charles. A rainha Elizabeth também decidiu prestar uma homenagem ao neto. "Desejo ao Duque de Sussex um feliz aniversário", diz a legenda da foto, tirada em 2017, durante uma recepção de líderes jovens no palácio de Buckingham.