Primeira edição de outubro do Music & Food terá apresentação de duas bandas de rock

Para quem gosta de rock, amanhã (1º) acontece a terceira edição do projeto Music e Food – Música que Alimenta, da Feira Central, com a programação voltada para quem gosta do gênero com apresentação das bandas Macéga e Haiwanna. O projeto começa às 19h30, e tem entrada franca.

Quem estreia o palco é a banda Macéga, formada pelos músicos Roger Simmons na guitarra e voz, Jane Jane no contra baixo, Fran na guitarra e voz e Mário Domingos na bateria. A Macéga conta com a originalidade e experiência dos seus músicos, atuantes há vários anos no cenário musical. Além de músicas autorais, o grupo traz um repertório eclético, transitando com segurança entre as principais vertentes do Rock and Roll ao interpretar com precisão os arranjos de Bandas como Queen, Bom Jovi, Whitesnake, Elvis Presley, Beatles, Scorpions, Pink Floyd, Kiss, Creedence, Deep Purple, entre outros.

A pioneira Haiwanna encerra a programação com muito rock brasileiro dos anos 80 – estilo referência para a banda desde sua formação datada em junho 1997. Hugo (voz), Diegomar (guitarra), Danilo (Baixo) e Maykon (bateria) formam a Haiwanna e prometem um show animado na Feira.

As barracas e boxs da Feira Central de Campo Grande estarão funcionando normalmente durante o evento. O projeto acontece até o fim de novembro, sempre às quintas-feiras, com duas atrações musicais por dia, promovendo uma mistura de sonoridades e estilos musicais.