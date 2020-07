Preocupado com o meio ambiente, Mateus Solano revela que quer comer menos carne

Mateus Solano também falou sobre a importância dos detalhes na hora da separação dos resíduos e reciclados - (Foto: Reprodução)

Mateus Solano afirma que procura passar para os filhos os ensinamentos que aprendeu com a mãe sobre a preservação do meio ambiente e a economia de recursos naturais. O ator e Paula Braun são pais de Benjamin e Flora.

Em família, ele procura sempre separar o lixo e reutilizar a água da chuva. "É reduzir, é reciclar, é repensar. Tem coisas fáceis como apagar a luz, fechar a torneira quando escovar o dente e lavar a louça. Assim como reduzir tanta coisa que a gente compra. Isso faz parte de um pensamento que precisa ser repensado", declarou o ator em "live" ao site GShow.

Mateus Solano também falou sobre a importância dos detalhes na hora da separação dos resíduos e reciclados e dá uma dica: "uma coisa fundamental é quando for jogar vidro fora, embalar em um lugar e escrever que aquilo é vidro. São responsabilidades que a gente tem com o nosso planeta. Outra coisa fácil é privilegiar empresas e produtos que não sejam tão poluentes", ensinou.

Sobre hábitos de consumos alimentares, ele acredita que a produção de gado também compromete o meio ambiente e revela que pretende comer cada vez menos carne. "Um hábito que eu tenho que mudar é o consumo de carne. Não estou falando para parar de comer carne, mas, sim, parar de comer tanta carne. O consumo de carne vermelha é uma vez no mês. Colocamos a carne como a parte fundamental do prato do brasileiro e não precisa ser assim. Eu estou reduzindo muito", disse.

No início do mês, no Dia dos Oceanos, Solado publicou um vídeo em que aparece falando sobre a importância do saneamento básico para todos os brasileiros. "Eu e meus amigos chamamos sua atenção para a questão do saneamento básico; um direito de todos que, negligenciado, afeta nossa saúde e a saúde do oceano. Tudo está interligado e é interdependente. Cuidar dos oceanos é cuidar de nós mesmos!", escreveu.