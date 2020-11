Prêmio Jabuti entra na reta final com Chico Buarque entre os finalistas

Chico Buarque, finalista do Jabuti 2020 - (Foto: @fe pinheiro)

O Prêmio Jabuti 2020 revelou nesta quinta-feira, 5, a última lista de finalistas de sua 62ª edição. Na categoria romance, concorrem Maria Valéria Rezende (Carta à Rainha Louca) e Chico Buarque (Essa Gente). Ambos já se encontraram na edição de 2015 - ela ganhou com Quarenta Dias. Também estão na lista Adriana Lisboa (Todos os Santos), Paulo Scott (Marrom Amarelo) e Itamar Vieira Junior (Torto Arado).

São, ao todo, 20 categorias, e nesta nova lista anunciada pelo Jabuti estão os cinco finalistas de cada uma delas - a lista com os 10 finalistas saiu em outubro. Nélida Piñon, Djamila Ribeiro, Laurentino Gomes e Ailton Krenak também estão no páreo.

Obras que abordam a questão racial e a luta antirracista se destacam, assim como a presença de editoras pequenas - exceto na categoria Romance literário, que tem quatro finalistas do Grupo Companhia das Letras (três deles do selo Alfaguara) e um da Todavia.

A cerimônia de premiação do Jabuti, quando também será conhecido o vencedor do Livro do Ano, será no dia 26 de novembro, com transmissão pelas redes sociais da Câmara Brasileira do Livro. O vencedor de cada categoria receberá o valor de R$ 5 mil e a estatueta do prêmio, exceto na categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior, que leva só a estatueta. O autor do Livro do Ano (concorrem os vencedores dos eixos Ensaios e Literatura) ganha R$ 100 mil.