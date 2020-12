Com diversos produtos, Feira Natalina de Artesanato acontece entre os dias 10 a 23 deste mês

A Feira conta com apresentação musical todos os dias e quem inaugura o evento é o músico Greg Antunes, com show a partir das 19h no local - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com o Governo do Estado e Fundação de Cultura, promove a Feira Natalina de Artesanato dos dias 10 a 23 de dezembro, das 15h às 20h, no Armazém Cultural, localizado na Esplanada Ferroviária, ao lado da Feira Central.

A Feira conta com apresentação musical todos os dias e quem inaugura o evento é o músico Greg Antunes, com show a partir das 19h no local. Com peças únicas produzidas pelos artesãos de Campo Grande, a feira é oportunidade ideal para fazer as compras de Natal. Segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, o evento foi pensado para auxiliar a classe dos artesãos. “Sabemos que eles fazem parte de uma das classes que mais vem sofrendo com a pandemia. Por isso, o Prefeito Marquinhos Trad não mediu esforços para atender as solicitações recebidas. Desenvolvemos esse evento com todo o carinho e, claro, seguindo as normas e protocolos previstos pela Semadur”, discorre.

Evento seguro - De acordo com o decreto municipal 14.551 de 4 de dezembro de 2020, a Feira de Artesanato Natalina segue à risca as orientações a fim de tornar o evento um local totalmente seguro para a população. Sabendo disso, a Feira ocorre com lotação máxima de 40% e com proibição de aglomerações. O evento ainda realiza aferição de temperatura e proíbe a entrada sem máscara de proteção individual.

Serviço

O Armazém Cultural está localizado na Avenida Calógeras, 3065, Centro. Dúvidas e informações entre em contato pelo 4042-1313.