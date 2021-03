Prefeitura movimenta cultura campo-grandense de forma virtual a partir do dia 17 de março - Foto: Divulgação/Assessoria

Considerando as novas regras previstas pela Prefeitura Municipal e a adoção de medidas mais restritivas para evitar a propagação do vírus, as ações previstas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) que ocorreriam presencialmente, respeitando as normas de biossegurança, no período de 17 a 27 de março, passam a acontecer virtualmente por meio das lives “Quatro Estações” no canal do Youtube da Sectur, sempre às 18h.

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Max Freitas, essa foi a escolha para poder manter um auxílio à classe cultural. “Indo para o virtual conseguimos seguir movimentando e contratando os artistas. Precisamos entender que essa fase que enfrentamos é sensível especialmente para alguns profissionais”, diz.

A programação se inicia no dia 17 com apresentação da dupla Allan Fiori e Sávio, depois, no dia 18, é a vez da banda Haiwanna.

No dia 19, sexta-feira, quem se apresenta é o músico Pedro Lucas, depois, no dia 20, é a vez de Rafa e Junior. Lincoln Goveia toca na live Quatro Estações na próxima quarta-feira, 24, seguido por Santhiago e amigos na quinta-feira (25) e prestam homenagem a Paulo Sérgio, músico que fez dupla com Santhiago e veio a falecer no dia 12 de março.

O pagode e o samba agitam a produção no dia 26 com o músico Bethynho e a programação segue no estilo com Bela Samba no dia 27 de março.

Serviço – O canal do Youtube da Sectur pode ser acessado pelo link https://www.youtube.com/channel/UCQP2fghvk5maEXElkPn4gUA .