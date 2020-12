Prefeitura lança edital para residência multiprofissional em saúde da família

Médicos - (Foto: Reprodução/Estadão)

A prefeitura municipal de Campo Grande lançou em edição extra do diário oficial dessa segunda-feira (21), o edital para residência multiprofissional em saúde da família. Ao todo estão sendo disponibilizadas 47 vagas para sete áreas distintas, sendo quatro delas em caráter de reserva.

O maior número de vagas disponíveis é para a área da Enfermagem, onde estão sendo ofertadas 20 vagas para ampla concorrência e duas destinadas a ações afirmativas, Odontologia também possui vaga reservada, assim como farmácia, sendo 10 posições para ampla concorrência na primeira e seis na segunda modalidade.

Outras áreas com vagas abertas são Educação Física (bacharelado), Fisioterapia, Psicologia e serviço social, sendo que em cada uma delas há duas vacâncias. Os candidatos aprovados na residência atuarão em uma das unidades de saúde do Laboratório de Inovação da Atenção Primária em Saúde (LIAPS) por dois anos, com bolsas de R$ 3.330,43.

As inscrições para o programa e residência se iniciam no próximo dia 04 de janeiro, com prazo até o dia 13 do mesmo mês. A prova deverá acontecer em 14 de fevereiro, sendo as matrículas dos aprovados realizadas entre os dias 23 e 24 e o início das atividades em 1° de março.

O candidato terá quatro horas para realizar a prova, que será composta por 50 questões e valerá 100 pontos. Para se inscrever, o candidato deve acessar esse link.