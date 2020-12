Prefeitura inicia pagamentos do Subsídio Emergencial para Espaços e Organizações Culturais

A Prefeitura de Campo Grande publicou hoje (02) no Diário Oficial do Município o extrato dos Termos de Recebimento de Subsídio Emergencial para Espaços e Organizações Culturais da Lei Aldir Blanc - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A Prefeitura de Campo Grande publicou hoje (02) no Diário Oficial do Município o extrato dos Termos de Recebimento de Subsídio Emergencial para Espaços e Organizações Culturais da Lei Aldir Blanc e o repasse dos valores começa ainda nesta quarta-feira e deve ser finalizado até segunda-feira (07) pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur).

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, o recurso total a ser disponibilizado para os habilitados no edital é de R$ 1.272.000,00. “Com transparência e diálogo conseguimos fazer valer as normas previstas na legislação brasileira a respeito da aplicação de recursos emergenciais provenientes do Fundo Municipal de Investimentos Culturais por meio da Plataforma +Brasil. Esse pagamento vem para auxiliar os artistas e fomentadores culturais que perderam parte considerável de sua renda durante a pandemia”, discorre.

Ao todo foram 88 inscritos, sendo que destes 69 foram considerados aptos. Houve republicação de calendário do Edital n. 19 (no Diogrande n. 6.113, sexta-feira, dia 06 de novembro de 2020), porque ocorreu uma interposição de recursos com relação ao enquadramento de valores, o que prolongou as fases.

Capacitação para prestação de contas

Acontece no dia 08 de dezembro, das 9 às 12 horas, no Auditório do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHGMS), a capacitação para os beneficiários do recurso sobre a prestação de contas.

Já prevendo a ausência de alguns proponentes por conta da pandemia, a Sectur irá disponibilizar no dia 09 de dezembro, em seu canal do YouTube, um vídeo com as informações plausíveis. Qualquer dúvida basta entrar em contato pelo e-mail gerencia.fmic.fomteatro@gmail.com ou pelo telefone 4042-1313.

Serviço – O auditório do IHGMS está localizado na avenida Calógeras, 3000, porém o acesso ocorre pela avenida Mato Grosso.