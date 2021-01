Projeto Pratas da Casa MS realiza live nesta semana com música, cinema, teatro e artes plásticas

O projeto contará com grandes nomes das artes sul-mato-grossenses nos mais diversos segmentos, como música, teatro, cinema, literatura e artes plásticas - (Foto: Divulgação)

Com o objetivo de mostrar para o Brasil todo que o estado de Mato Grosso do Sul é um celeiro de talentos, acontece no próximo dia 22 a live Pratas da Casa MS. O projeto contará com grandes nomes das artes sul-mato-grossenses nos mais diversos segmentos, como música, teatro, cinema, literatura e artes plásticas.

Para mostrar o que há de melhor na produção musical regional, a live traz o som de Dani Black acompanhado dos músicos Sandro Moreno e Marcelo Ribeiro. Dani Black é conhecido no cenário nacional e um importante nome da nova geração da MPB. Apesar de paulista, tem grande relação com Campo Grande/MS por ser filho de Tetê Espíndola e por ter passado um bom tempo na cidade, sendo influenciado musicalmente por músicos e compositores do nosso Estado, inclusive por toda a família Espíndola.

Para a live, o trio promete apresentar o repertório autoral de Dani Black e também algumas homenagens à música produzida em Mato Grosso do Sul. Além deles, outros nomes de peso se juntam para fazer dessa uma live especial. Para a apresentação foram convidados os atores Ligia Prieto e Filipi Silveira. A live vai ser transmitida diretamente do Sesc Cultura.

Evento - Para acompanhar a live Pratas da Casa MS, basta acessar o canal Pratas da Casa MS (@pratasdacasams) no YouTube, a partir das 18 horas (horário de Brasília) do dia 22 de janeiro.

Serviço: