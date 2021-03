Pontos turísticos de Campo Grande são palco para dançarinos paulistas

O projeto visa gravar vídeos virais nos pontos turísticos enquanto dançam coreografias de urban dance - (Foto: Divulgação)

Casal de dançarinos paulistanos desembarcaram em Campo Grande para promover um projeto inovador na capital: gravar vídeos virais nos pontos turísticos enquanto dançam coreografias de urban dance. André Rockmaster e Sabrina Rocha passaram pelo relógio da 14 de Julho, pelo monumento do Sobá na Feira Central, pela Maria Fumaça e Praça das Araras.

O casal, que mora em São Paulo, já vinha desenvolvendo o projeto, que consiste em criar uma coreografia específica para cada ponto turístico e gravar um vídeo em frente aos espaços na grande SP, há cerca de três meses. Foi a primeira vez que eles saíram do Estado paulista e puderem ampliar o alcance do projeto em Campo Grande.

“Viemos pra cá a convite do professor, diretor e coreógrafo Edson Clair, que nos chamou para promover um super workshop de street dance no estúdio FNK. Ele foi o responsável pela ponte com a Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande, que com todo o carinho abraçou nossa ideia, nos apresentando os pontos e acompanharam as gravações para produção dos vídeos”, diz André.

De acordo com Sabrina, a intenção do projeto é enaltecer os estilos da urban dance que o grande público muitas vezes acaba não conhecendo. “Quem faz a coreografia é o André e eu acabo cuidando mais da parte visual, da produção, dos materiais. É minha segunda vez em Campo Grande e posso dizer que o local que mais me encantou foi a Feira Central, achei super legal”, discorre Sabrina, que dança desde pequena e já foi, inclusive, bailarina do Balé do Faustão.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo lançou nessa terça-feira (2), em suas redes sociais, o primeiro vídeo do projeto de dança. Esses são os primeiros materiais de uma série de vídeos que serão produzidos pela equipe da Sectur para divulgar as marcas da Prefeitura, o Reviva Mais Campo Grande e o Reviva Cultura e Turismo.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, afirma que será lançado um vídeo por semana e a intenção é expandir o projeto, convidando também dançarinos e bailarinos locais. “Valorizamos todas as formas de arte. A dança consegue trazer vida aos espaços, o que deixa tudo mais encantador”, afirma.

Para conferir os vídeos acesse @secturcg no Facebook e no Instagram. Para conferir mais sobre o projeto de Sabrina e André acesse @saabrinarocha e @andrerockmaster.