Planejamento da REE segue e estudantes voltam às atividades em março deste ano

Inicio das aulas - (Foto: Edemir Rodrigues)

O ano de 2021 começou com a reta final do período de matrículas da Rede Estadual de Ensino (REE). Ao todo, foram ofertadas 215 mil vagas para as 345 unidades escolares, bem como extensões e Centros de Educação Profissional e, conforme calendário publicado ainda em dezembro de 2020, o retorno das aulas na REE será no dia 01 de março de 2021. Antes disso, o mês de fevereiro será voltado para orientações e formações dos profissionais da Rede.

A partir de 04 de fevereiro, os profissionais da REE darão início ao período já conhecido como Jornada Pedagógica. Durante o primeiro mês de atividades, antes do retorno dos estudantes, eles receberão orientações e participarão de formações 100% online por meio de diversas plataformas já utilizadas pela SED – tais como o canal da pasta no Youtube – durante o período de suspensão das atividades presenciais na Rede, entre março e dezembro de 2020.

De acordo com o planejamento da Secretaria, o retorno dos estudantes às salas de aula será a partir do dia 01 de março e se dará de forma progressiva, evitando possíveis aglomerações, conforme disposto no Protocolo de Volta às Aulas, lançado no dia 23 de novembro de 2020. O documento foi apresentado para todo o Mato Grosso do Sul durante edição da Live da Educação, realizada na página do Governo do Estado no Facebook.

Retorno seguro

Para a retomada das atividades, sempre seguindo as orientações do Prosseguir, o Governo do Estado – por intermédio da SED – investiu, até o momento, mais de R$ 3 milhões na compra de equipamentos de proteção individual para profissionais e estudantes, além de itens para higienização das 345 unidades escolares da REE.

Durante a última reunião com os coordenadores regionais de educação em 2020, a secretária de Estado de Educação, Cecilia Motta, destacou o trabalho para o retorno dos estudantes. “Os materiais escolares já foram adquiridos e cada aluno da Rede receberá três máscaras reutilizáveis [laváveis]. Estamos trabalhando com o retorno de forma híbrida e o ensino não presencial será possível por meio de ferramentas de parceiros, adotadas no decorrer deste ano pelas nossas escolas, como Google e Microsoft”, destacou.