'Peaky Blinders' encerra na sexta temporada com um filme

Com mais de um ano de atraso devido à pandemia, a sexta e última temporada de Peaky Blinders começou a ser filmada na segunda-feira, 18, no Reino Unido. Em entrevista ao site Deadline, o criador da série Steven Knight contou que o encerramento será com um longa.

"A covid mudou nossos planos. Mas posso dizer que meu plano desde o início era terminar Peaky com um filme. Isso é o que vai acontecer", afirmou Knight.

A história de Tommy Shelby (Cillian Murphy) e a ascensão de sua família ao poder, em Birmingham pós-Primeira Guerra Mundial, começou a ser transmitida pela BBC em 2013 e ganhou o mundo pela Netflix. A saga iria até a sétima temporada, porém os atrasos na produção anteciparam seu fim.

Os detalhes sobre o desfecho da gangue Peaky Blinders ainda não foram revelados. Knight afirmou que sementes foram plantadas na quinta temporada e "que o fascismo está acontecendo".

Anteriormente, o criador da série já havia dito que gostaria de "reabilitar" o personagem e que o seu plano era terminar a série com o início da Segunda Guerra Mundial para que Peaky se tornasse uma história sobre pessoas entre as guerras. Ainda não há previsão para a estreia da temporada final.