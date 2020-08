Paz e amor

O canal Bis inclui em seu catálogo, a partir deste sábado, 1º, o documentário sobre Woodstock. Realizado em agosto de 1969, evento marcou para sempre a música e a cultura do mundo, reunindo nomes como The Who, Janis Joplin, Carlos Santana e Jimi Hendrix.

O filme traz imagens de arquivo e depoimentos de pessoas envolvidas com o festival, mostrando desde os preparativos, como montagem de palcos e estrutura para alimentação.

Um marco que transformou corações e mentes em uma celebração pela paz e o amor.

