Paulo Goulart Filho desmente morte de Nicette Bruno: 'ela continua lutando', diz

Em tempos de fake news, o ator Paulo Goulart Filho teve de vir a público nesta quinta-feira, 17, para desmentir boatos de que a mãe, Nicette Bruno, havia morrido em decorrência do novo coronavírus. A atriz está internada desde o fim de novembro e o quadro de saúde dela se agravou, tendo de ser entubada e fazer hemodiálise.

"Eu venho aqui esclarecer uma fake news dizendo que a minha mãe havia falecido. Não é verdade, é mentira, graças a Deus", afirmou Paulo Goulart Filho, no vídeo que publicou no perfil dele no Instagram. O também ator disse que Nicette Bruno permanece internada. "Minha mãe continua em estado grave, mas está lá lutando, respondendo bem ao tratamento. Continuamos com fé. Ela está firme e forte e, se Deus quiser, vai sair dessa".

Paulo Goulart Filho lamentou a propagação do boato sobre a morte da mãe, por isso, viu como era importante dar uma explicação aos internautas. "Infelizmente as pessoas se aproveitam desse estado delicado da família. Vamos continuar com nossa fé e esperança. Então, cuidado, não acredite em tudo o que as pessoas falam. Graças a Deus minha mãe continua firme e forte na sua luta. Estamos juntos", concluiu.