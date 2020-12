Paulo Goulart e Bárbara Bruno, filhos de Nicette Bruno, fazem homenagem à mãe

A atriz Nicette Bruno - (Foto: João Miguel Júnior/ Globo)

Filhos de Nicette Bruno, Paulo Goulart Filho, 55 anos, e Bárbara Bruno, de 64, publicaram homenagens para mãe que morreu neste domingo, 20, vítima de covid-19. Bárbara Bruno postou nesta segunda, 21, no Instagram, uma foto em preto e branco de Nicette abraçada ao marido Paulo Goulart. "Do amor para o amor!!! Obrigada mãe! Viva Nicete!!!", escreveu a atriz. Artistas como Nany People, Rosamaria Murtinho, Elizabeth Savalla, Virginia Cavendish e Duda Nagle comentaram o post de maneira carinhosa. "Mares de amor", disse a atriz Shirley Cruz.

Paulo Goulart Filho também usou a rede social para demonstrar sua admiração pela mãe. "O que ela mais gostava era de estar junto com pessoas, ela odiava ficar sozinha, gostava de gente a sua volta, de fazer os outros felizes, de ter a casa cheia, assim era minha mãe... Comida sempre foi fundamental para a relação social, se estivéssemos na casa dela sempre ia querer que comêssemos mais, um prato só era muito pouco... que ser humano maravilhoso ela foi", disse o ator na legenda de uma foto da mãe compartilhada neste domingo.

"Exemplo de mulher, de mãe, de esposa, dona de casa, atriz! Ela só fez levar amor, felicidade, fraternidade, amparo e ajuda a todos ao seu redor e como tocou o coração das pessoas através da sua arte agindo como agente transformador na vida de tantos que puderam vê-la no teatro, na televisão, no cinema e na vida... Tive o privilégio de vir nesta vida como seu filho e isso é a maior bênção que eu poderia ter tido! Te amo eternamente!", continuou ele na homenagem.

O ator Marcelo Serrado comentou: "Querido Paulo, meus sentimentos ! Amava muito sua mãe! Um ser iluminado! Vai aqui meu beijo a vocês todos, meu querido".

No domingo, a atriz e a filha Beth Goulart, publicou um vídeo emocionante no qual agradece o apoio do público e se despede da mãe. "Hoje perdemos nossa mãe mas sabemos que todos os brasileiros também perderam um pouco desta mãe e avó de todos que a senhora representava", disse Beth.

Nicette estava internada desde o dia 26 de novembro na Casa de Saúde São José, no Rio, que confirmou a morte da artista. "Estamos todos órfãos de sua presença mas estaremos sempre preenchidos por seu amor e talento. Vá em paz minha mãe, cumpriu sua missão lindamente entre nós, obrigada por tudo, te amo na dimensão da eternidade", acrescentou Beth Goulart.