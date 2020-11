Paulinho da Viola faz sua primeira live neste sábado

O cantor e compositor Paulinho da Viola - (Foto: Wilton Júnior/Estadão)

E o sábado será mais animado com a aguardada live do sambista Paulinho da Viola, que será transmitida pelo Globoplay, a partir das 22h. Esta é a primeira apresentação online do músico de 78 anos. Em postagem em rede social, Paulinho afirma ter "recebido muitos pedidos para uma apresentação virtual nos últimos meses" e agora vai realizar o sonho de seu imenso público.

Orgulho nacional, o filho de Cesar Faria cresceu com a música embalando sua vida, como privilégio de ter visto Pixinguinha e Jacob do Bandolim tocar. Com pai violonista, integrante do grupo de choro Época de Ouro ao lado de Jacob do Bandolim, Paulinho adquiriu o gosto pelo choro e o samba. Em seus quase 60 anos de carreira, o músico nunca deixou de estar pronto para aprender o que está chegando, o novo. Para ele, é importante estar aberto para aprender sobre outras culturas, outras formas de música, estar sempre aberto para conhecer outras coisas além daquilo que ele conhece.

No material de divulgação da live, Paulinho conta sobre sua expectativa: "Espero poder chegar a um número maior de pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir aos meus shows". No repertório, clássicos como Pecado Capital, Coração Leviano, Foi um Rio Que Passou em Minha Vida.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.