Parrerito é internado com novo coronavírus

O cantor sertanejo Parrerito está internado em um hospital na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, desde o último sábado, 29. Ele foi diagnosticado com covid-19 e está sob observação médica. Parrerito faz parte da formação atual do Trio Parada Dura.

Em uma publicação feita no domingo, 30, no Instagram do trio, foi informado que Parrerito "respira normalmente, sem ajuda de aparelhos" e que está com um quadro clínico estável. Com 67 anos, ele faz parte do grupo de risco para a covid-19.

Nesta segunda-feira, 31, foi publicado um story com a atualização do estado de saúde de Parrerito. O cantor segue internado, mas apresentou um "quadro de melhora", se alimentando sozinho e respirando sem a ajuda de aparelhos. "Ainda com um pouco de tosse, mas tudo dentro da normalidade", diz a imagem.