Para ouvir e se divertir

O compositor e roteirista Fernando Salem, autor de sucessos dos programas infantis Cocoricó e Castelo Rá Tim Bum, está unindo forças com o diretor e artista multimídia Tadeu Jungle e com o cineasta Marcos Nisti para uma nova empreitada.

Juntos, criaram a audiossérie Pirimbim, que está em fase final de produção com lançamento em dezembro em plataformas de streaming e podcast. No roteiro, recheado de músicas para os pequenos, três crianças se encontram em uma chácara mágica e descobrem muitas histórias do mundo enquanto vivem aventuras na natureza.

A produção é assinada pela Junglebee com patrocínio do Instituto Alana e é destinada ao público na faixa de 6 a 10 anos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.