Para matar a saudade, relembre frases dos personagens Chaves e Chapolin

CHAVES E CHAPOLIN - (Foto: SBT iNTERIOR/ DIVULGAÇÃO)

Seriado de enorme sucesso no Brasil e outros países da América Latina, o seriado Chaves, criado por Roberto Bolaños (1929-2014), teve sua exibição cancelada desde 1º de agosto. Segundo informações da imprensa mexicana, a família do ator e o canal Televisa não chegaram a um acordo sobre os direitos da série.

Com seu humor singelo, conquistou toda uma geração, mantendo uma legião de fãs de várias idades que, inclusive, já organizam um abaixo-assinado para a volta de Chaves à telinhas. No Brasil, estreou em 1984, no SBT, e logo se transformou em um trunfo do canal, arregimentando um público cativo. Em mais de trinta anos de exibição, deixou de ir ao ar poucas vezes.

Relembre 15 frases memoráveis dos personagens 'Chaves' e 'Chapolin':

"Foi sem querer querendo" - Chaves

"Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso roído e com o rabo entre as patas" - Chaves

"Ninguém tem paciência comigo" - Chaves

"Eu prefiro morrer do que perder a vida" - Chaves

"Ai, que burro. Dá zero para ele" - Chaves

"Já chegou o disco voador" - Chaves

"Esse é de laranja que parece de limão, mas tem gosto de tamarindo" - Chaves

"Quem dá e tira com o diabo fica, sua mão se danifica, sua vó será maldita, e sua sogra ressuscita" - Chaves

"Era melhor ter ido ver o filme do Pelé" - Chaves

"Tá bom, mas não se irrite" - Chaves

"Suspeitei desde o princípio" - Chapolin

"Não contavam com minha astúcia" - Chapolin

"Todos os meus movimentos são friamente calculados" - Chapolin

"Palma, palma, palma. Não priemos cânico" - Chapolin

"Sigam-me os bons" - Chapolin

Seriado

Nascido em 21 de fevereiro de 1929, Roberto Bolaños morreu em 28 de novembro de 2014, o dia em que o mundo ficou mais sem graça. Artista deixou saudades em todos os fãs e admiradores do humorista.

Masa não é apenas o menino Chaves que pertence ao imaginário dessa grande legião de fãs: os outros personagens do seriado também cativaram o público. Cada um com sua característica, como Dona Florinda (Florinda Meza), a Bruxa do 71 (Angelines Fernández), Seu Madruga (Ramón Valdés), Chiquinha (María Antonieta de las Nieves), Carlos Villagrán Eslava (Quico).