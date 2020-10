Para a família

Robert Downey Jr. em cena de 'Dolittle' Foto: Reprodução de cena de 'Dolittle' (2019) - (Foto: YouTube / @Universal Pictures Brasil)

Disponível no streaming do Telecine, o filme Dolittle é protagonizado por Robert Downey Jr., sob a direção de Stephen Gaghan. Nessa versão, o Dr. Dolittle, que consegue se comunicar com os animais, vive recluso após a morte de sua amada. Mas chega até ele um pedido de ajuda pela vida da rainha Vitória, que está muito doente. Relutante, aceita ajuda e parte em uma nova e perigosa aventura.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.