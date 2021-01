Palhaço campo-grandense realiza série de entrevistas para investigar pedagogia do riso

O ator e palhaço campo-grandense Anderson Lima - (Foto: Vaca Azul)

Como forma de buscar uma compreensão investigativa sobre a pedagogia do riso o ator e palhaço campo-grandense Anderson Lima está promovendo lives de entrevistas por meio de seu Instagram com referências mundiais da palhaçaria pelo projeto Campo do Riso.

A próxima vai acontecer no dia 29 com Pepe Nuñes, no dia 3 de fevereiro, Ricardo Puccetti e 5 de fevereiro a série termina com Maku. As conversas sempre acontecem às 19h.

Após serem finalizadas, as entrevistas serão transcritas e se tornarão material teórico de estudo para profissionais da palhaçaria e sociedade em geral, contribuindo para a pesquisa e manutenção da memória dessa vertente artística, que muitas vezes é vista como algo fácil de se fazer.

“Quero trazer uma reflexão profunda para o tema, que seja universal. Ajudar a quem já é palhaço, refletir sobre. E para quem não está inserido nessa arte também pode entender o resultado que cada um desses palhaços tem, que ajude a entender o que é ser palhaço ou palhaça”, explica Anderson.

O projeto surgiu em meio ao período caótico que assolou o mundo em 2020: a pandemia de Covid 19. “A questão de trocar ideias, se referenciar, por mais que tenhamos a internet com sites de vídeos, houve uma carência disso com as pessoas e profissionais que admiramos. As lives nos deu um pouco dessa aproximação. Depois de ler um livro sobre um ator, escrito por um jornalista a partir de uma entrevista, tive a ideia de fazer as entrevistas e deixá-las posteriormente como material teórico”, relata.

Todos os convidados, apesar de serem de outras cidades, tem uma história com Campo Grande, já que se apresentaram por aqui. A escolha dos nomes foi do próprio Anderson, que quis promover conversas com profissionais que ele tem como referência, mas que também são nomes com relevância internacional.