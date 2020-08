Palestra online orienta artesãos sobre processo para se tornar microempreendedor

Sebrae realiza no dia 04 de agosto, terça-feira, às 15 horas - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, o Sebrae realiza no dia 04 de agosto, terça-feira, às 15 horas, uma palestra virtual, por meio do zoom, direcionada para artistas e artesãos com o objetivo de informar sobre os benefícios de ser um Microempreendedor Individual (MEI).

A participação na palestra é gratuita, e os artesãos poderão obter mais informações a respeito dos benefícios e obrigações que eles possuem ao tornarem-se MEI, e o quanto a arte e o artista possuem mais oportunidades com a formalização.

A Fundação de Cultura solicitou a palestra ao Sebrae de acordo com necessidade que foi verificada durante o Edital do Projeto MS Cultura Presente, edições I e II, em que muitos artesãos e artistas não puderam se inscrever e participar porque não tinham a documentação e a formalização necessária.

Entre os benefícios de ser Microempreendedor Individual estão: poder contratar um empregado, conseguir crédito para expandir o negócio, vender por cartão de crédito (maquininha) e ter direito aos benefícios previdenciários, como salário maternidade, auxílio doença e aposentadoria por idade.

Para saber mais, participe da palestra gratuita online! Faça sua inscrição por meio do link abaixo:

https://bit.ly/2OSKrdg